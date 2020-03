La concessione del telefono fa 4 milioni 100 mila spettatori

Roma - Nella serata di ieri, lunedì 23 marzo 2020, su Rai1 il film tv C’era una volta Vigata – La concessione del telefono ha conquistato 4.118.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 La Vita è una Cosa Meravigliosa ha raccolto davanti al video 2.617.000 spettatori pari al 10% di share.

Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile in replica ha interessato 1.162.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha intrattenuto 4.412.000 spettatori (16.3%). Su Rai3 la riproposizione di In Arte Mina ha raccolto davanti al video 1.656.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Rete4 Stasera Italia Speciale totalizza un a.m. di 1.179.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Speciale TgLa7 – La trincea in corsia ha registrato 1.246.000 spettatori con uno share del 4.7%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 458.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 490.000 spettatori con l’1.6%. 20 è la rete digitale più seguita con il film Rogue One: a Star Wars Story segna 579.000 spettatori con il 2%. Su Rai4 Siren registra 228.000 spettatori con lo 0.7%. Su Sky Cinema1 la prima visione di Cetto C’è Senzadubbiamente segna 400.000 spettatori pari all’1.3%. Su Fox Life in prima visione la terza stagione di Station 19 ha raccolto 86.000 spettatori e lo 0.3%.

Il film è stato girato tra Scicli, Ispica, Comiso, Ragusa e Palermo.