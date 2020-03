Sky: pacchetti gratis per gli abbonati fino al 3 aprile

Milano Fino al 3 aprile tutti gli abbonati Sky via fibra e satellite potranno fruire dei contenuti che non fanno parte dell'offerta sottoscritta. L'iniziativa prevede quindi l'aggiunta di pacchetti senza costi aggiuntivi, una scelta che la pay TV motiva con la necessità di restare a casa a causa dell'epidemia di COVID-19.

Gli utenti abbonati ai pacchetti Sport e/o Calcio potranno ad esempio vedere i canali inclusi nei pacchetti Cinema e Famiglia oltre ad una selezione di titoli presenti nel catalogo on demand.

Sky ha anche pensato a chi dispone già di tutti i pacchetti attivi. Per questi utenti verranno proposti gratuitamente alcuni film in anteprima pay per view. Si parte con "L'immortale", diretto e interpretato da Marco D'amore, in visione fino al 25 marzo. Nelle settimane successive arriveranno altre anteprime (una alla settimana).