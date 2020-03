Modica - Una modicana tornata in città da Pavia è stata ricoverata oggi nel reparto malattie Infettive dell'ospedale Maggiore perchè positiva al Coronavirus, e sintomatica.

Tornata in Sicilia domenica scorsa, in aereo, si era messa in quarantena, andando a vivere a casa da sola. Nelle ultime ore ha accusato i sintomi tipici della febbre e della tosse. Sottoposta a tampone, è risultata positiva al Virus. Sale a nove il numero di pazienti attualmente ricoverati nell'ospedale Covid-19 di Modica.