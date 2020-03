Indagata per epidemia colposa la caposala di Modica

Modica - Aveva avuto sintomi quando era in servizio?

Una caposala, infermiera all’ospedale di Modica, è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di epidemia colposa. Lo ha stabilito la Procura di Ragusa. Il 19 marzo l’Asp, dopo che era venuta a conoscenza che la donna era risultata positiva al tampone per il Coronavirus, aveva deciso la chiusura del Laboratorio analisi del ‘Maggiore’. Una chiusura per breve tempo, poi la riapertura dopo i necessari interventi di sanificazione.

L’indagine servirà per appurare se la donna avesse avuto sintomi che potevano in qualche modo metterla in allarme quando ancora era in servizio. Dai tamponi, è emerso che non c’erano altri soggetti positivi tra quelli impegnati nel laboratorio analisi.