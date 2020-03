Audio su whatsapp mette alla gogna modicano, che è stato in quarantena

Modica - La gogna mediatica su whatsapp al tempi del Coronavirus. E' stato scrupolosamente in quarantena l'uomo di Modica additato come untore su un messaggio audio che rimbalza di chat in chat in queste ore.

Non è vero che ha avuto contatti con persone al lavoro, non è vero che ha contagiato altri. L'uomo è positivo, ha avuto sintomi leggeri, e ha persino evitato contatti con il suo nucleo familiare. A renderlo noto lo studio legale che lo assiste.

Ad ogni buon conto, l'uomo sta bene e gode di buona salute.