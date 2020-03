Carlo d'Inghilterra positivo al Coronavirus

Londra - Il Virus a Corte. Anche il principe Carlo d'Inghilterra è positivo al Coronavirus. Il 72enne erede al trono ha fatto il tampone che ha dato esito positivo.

Carlo, principe del Galles (Londra, 14 novembre 1948), è il figlio maggiore della regina Elisabetta II e di Filippo, duca di Edimburgo.

La moglie Camilla è negativa. Lo rende noto Buckingham Palace. Il principe Carlo e la duchessa di Cornovaglia si trovano in isolamento nella loro residenza in Scozia già da qualche giorno. Nel Regno Unito è atteso il discorso in diretta tv della Regina (che si è ritirata al castello di Windsor), annunciato qualche giorno fa.