Maltempo, allagata l'autostrada Siracusa-Catania

Priolo, Siracusa - Una bomba d’acqua sull'autostrada Siracusa-Catania, all’altezza dello svincolo di Priolo, ha creato allagamenti che hanno causato disagi alla circolazione: I volontari della Protezione civile di Priolo hanno aiutato gli automobilisti rimasti in panne. Ed un messaggio della protezione civile ha allertato sul pericolo esondazione di fiumi in particolare sul ponte di Capo Corso, nella zona di Laganelli, alle foci dei fiumi Anapo e Ciane, ed in contrada Mortellaro. Pericolo allagamenti «sulle strade di collegamento con le zone balneari tra Fontane Bianche, Ognina e Cassibile, compresa la statale in contrada Santa Elia» fanno sapere dalla Protezione civile.

Sono stati già 40 invece gli interventi dei vigili del fuoco di Catania e provincia per la pioggia che continua a cadere da ieri.