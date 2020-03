Anche Bapr Ragusa anticipa il pagamento delle pensioni

Ragusa - La BapR, al fine di dare un ulteriore concreto supporto in questo momento di emergenza al suo territorio d’elezione, a partire da domani 26 marzo provvederà all’accredito delle pensioni di tutti i suoi clienti.

L’iniziativa, tra l’altro, per quanti ancora ricevono l’accredito su depositi a risparmio, consentirà un afflusso più graduale presso i propri sportelli, da regolare previo appuntamento.

La decisione, assunta dalla Banca in deroga al normale flusso dei pagamenti e con conseguenti oneri a suo carico, rientra tra le misure adottate dall’Istituto per garantire anche la tutela della salute dei dipendenti e dei clienti.

Solo nel periodo da giovedì 26 marzo e fino a mercoledì 1° aprile tutte le filiali della Bapr saranno aperte al mattino. Dal 2 aprile saranno ripristinati gli orari ed i giorni di apertura limitati, già adottati dalla banca in questo particolare periodo di emergenza sanitaria.

Tutti i dettagli dell’iniziativa ed i numeri telefonici dei singoli sportelli sono disponibili sul sito della banca all’indirizzo www.bapr.it.

La Bapr rinnova l’invito a ricorrere al massimo a tutti gli strumenti di operatività a distanza fruibili (sito Web, App, ATM, Versafacile, registrazione telefonica per compravendita titoli) ed a recarsi in filiale, previo appuntamento, solo in caso di impellenti esigenze. Questo vale a maggior ragione nei primi giorni di pagamento delle pensioni, ossia dal 26 marzo al 1 aprile.