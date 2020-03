Coronavirus: in Sicilia 1.095 positivi

ROMA, 26 MAR In Sicilia sono 1.095 le persone trovate positive al coronavirus fino ad ora, 159 in più rispetto a ieri, ma con un calo dei ricoverati e delle persone in terapia intensiva. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 9.658. Di questi sono risultati positivi 1.164 (+170 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.095 persone (+159).

Sono ricoverati 414 pazienti, di cui 68 in terapia intensiva, mentre 681 sono in isolamento domiciliare, 36 guariti e 33 deceduti (1 ad Agrigento, 2 a Caltanissetta, Palermo e Siracusa, 4 a Messina, 6 a Enna e 16 a Catania).