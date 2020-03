Gianni Vindigni nuovo dirigente generale del Lavoro in Sicilia

Palermo - Il governo regionale ha nominato Gianni Vindigni (attualmente direttore dell'ufficio provinciale del Lavoro di Ragusa), nuovo dirigente del Dipartimento lavoro dell'assessorato regionale. In questo momento di emergenza sanitaria - dice - e penso al ruolo nuovo che dovranno avere gli uffici provinciali del lavoro e i centri per l'impiego, ma penso anche agli ispettorati del lavoro dove molti vertici sono andati in pensione e non sono stati sostituiti. Saranno i primi atti che farò per dare una reggenza a tutti gli ispettorati. Non è una situazione facile ma sono pronto alla sfida".