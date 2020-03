Ragusa - Sale il numero di contagiati di Coronavirus in provincia di Ragusa. A fronte di 8 persone ricoverate a Modica, sono in tutto 28 i contagiati, sei in più rispetto a ieri.

In attesa dei dati ufficiali della Regione, si conferma un trend di crescita di contagiati, mentre resta invariato il numero dei pazienti ricoverati. Degli otto sono la modicana 73enne fuggita da Pavia versa in condizioni critiche, nel reparto di rianimazion del Maggiore di Modica, ospedale Covid.