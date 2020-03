Bertolaso è in ospedale, telefona, si agita, lavora

Milano - Come un leone in gabbia. Guido Bertolaso è sempre al telefono, si dimena, si agita, lavora. In ospedale al San Raffele. Sta sostanzialmente bene l'ex capo della protezione civile, nominato commissario speciale dal Governatore della Lombardia Fontana, per la nascita del nuovo ospedale Covid alla Fiera di Milano.

Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in collegamento con 'Agorà' su Rai3, parlando della condizioni di Guido Bertolaso, contagiato dal coronavirus e ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Ieri l'assessore aveva sentito Bertolaso tre volte. «Era meglio quando non era a casa con il coronavirus perché ora ci tempesta di telefonate per dirci che è sempre più sul pezzo».