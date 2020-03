Medici di famiglia potranno prescrivere farmaci antiAids per Virus

Roma - L'Aifa dà il disco verde ai medici di famiglia: potranno prescrivere farmaci anti-Aids contro il Covid-19. «A breve libereremo la possibilità per i medici di famiglia di prescrivere farmaci anti-Aids» per il trattamento del Covid-19. Lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, a Radio Capital. Magrini ha inoltre sottolineato come per altri farmaci, come l'anti-malarico clorochina, ci siano invece «rischi» ed è «necessaria cautela rispetto ad un uso di massa».

Non è invece vero che ci sia stata una carenza ospedaliera di ossigeno e di insulina.