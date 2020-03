Maturità, membri interni, presidente esterno

Roma - Al question time in Senato questo pomeriggio la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha detto: "Si tornerà a scuola se e quando, sulla base delle indicazioni degli esperti, le condizioni lo consentiranno". Per la prima volta lo scenario 3, di cui ha parlato Repubblica, diventa una possibilità ufficiale: la ministra conferma che è possibile che non si torni alle attività didattiche in aula.

"Le videolezioni sono una scelta obbligata, non abbiamo alternative", ha detto ancora. E poi ha annunciato che per la Maturità è orientata a prevedere "sei commissari interni con un presidente di commissione esterno".