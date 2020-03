Coronavirus, dimesso un paziente dal Maggiore di Modica

Modica - Una buona notizia. Un paziente del reparto Malattie Infettive dell'ospedale Maggiore di Modica, ricoverato nei giorni scorsi perchè colpito da Cornavirus è stato dimesso stamani.

Ha superato la malattia e può tornare a casa in convalescenza. Nei giorni scorsi era già stata dimessa la donna quarantenne ragusana ricoverata la scorsa settimana. I ricoverati all'ospedale Covid di Modica restano in numero di 8. Per un paziente dimesso stamani, ne arriva un altro da Ragusa, rosolinese 51enne.

I dati ufficiali dell'Asp

"Ad oggi 27/03/2020, sono stati riscontrati 32 casi positività, 4 nuovi rispetto a ieri, 3 dei quali familiari o contatti stretti di precedenti pazienti positivi. Il nuovo caso non collegato ad altri positivi è attualmente in regime di ricovero. Allo stato attuale i ricoveri rimangono 8 in quanto un paziente ricoverato è stato dimesso perché due successivi tamponi ne hanno accertato la negatività". Questa la comunicazione ufficiale dell'Asp di Ragusa.