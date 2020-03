La Icona Nucleus premiata con il Good Award

Torino - Lei si chiama Nucleus, ed è una auto progettata dalla torinese Icona. E' stata premiata con il Good Award 2019 assegnato dal Chicago Athenaeum, il Museum of Architecture and Design dell'Illinois. E' un'auto a zero emissioni e si tratta chiaramente di un prototipo in grado però di guidare in maniera autonoma a un livello 5.

Ha quattro motori elettrici, con una potenza complessiva di 600 cavalli e un’autonomia di ben 1.200 chilometri. Lunga 5,25 metri, larga 2,12 metri e alta 1,75 metri, l’Icona Nucleus è riconoscibile per un design esclusivo e per le grandi ruote, con cerchi enormi da 27 pollici. L’interno può ospitare fino a sei passeggeri, con la possibilità di ruotare e spostare i sedili, in base alle proprie esigenze. Creando anche un divano, con tavolini pieghevoli ed un angolo bar. Lo spazio è stato utilizzato al 100% pensando alla guida autonoma, visto che non c’è volante o comandi per la guida manuale. Ogni passeggero ha un sistema di infotainment individuale.