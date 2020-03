Il premier inglese Boris Johnson è positivo

Londra - Il politico che ha sostenuto la teoria dell'immunità di gregge è positivo al Coronavirus.

Il primo ministro britannico Boris Johnson è risultato positivo al test per il coronavirus ed è in autoisolamento. Il premier, secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, ha «sviluppato lievi sintomi» nel corso delle ultime 24 ore, ed è «risultato positivo al test».

Lo ha annunciato lo stesso premier britannico sul suo profilo Twitter. «Nelle ultime due ore ho sviluppato sintomi leggeri e sono risultato positivo al tampone - ha scritto - Sono ora in autoisolamento, ma continuerò a guidare la risposta del governo in video-conferenze nel corso della nostra lotta al virus».

Johnson (55 anni) ha iniziato ad avvertire sintomi della Covid-19 giovedì, il giorno dopo aver risposto alla sessione di domande e risposte settimanale alla Camera. In Gran Bretagna ci sono stati 11.658 casi confermati di coronavirus. I morti sono 578. Johnson era stato fortemente criticato per una risposta considerata troppo leggera al virus, specie in una fase iniziale dell’epidemia.