Infermiera del pre triage del Maggiore di Modica positiva al Virus

Modica - Tra i 28 casi di positivi certificati ieri dalla Regione Siciliana in provincia di Ragusa c'è anche una infermiera che lavora al pre triage dell'ospedale Maggiore di Modica, l'hub Covid individuato per i pazienti della provincia di Ragusa.

La donna ha 29 anni, è di Siracusa ed era in servizio da un mese. E' stata posta in quarantena. Intanto, ieri sera in una diretta Facebook, il sindaco di Scicli Enzo Giannone ha comunicati che non ci sono nuovi contagiati a Scicli.

L'unico caso resta quello della signora 60enne tornata dalla crociera. E il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, annuncia: "Con una certa cautela, possiamo gioire del fatto che 2 dei nostri concittadini, tra i 5 finora positivi, risultano negativi al tampone. Si avviano, quindi, verso la guarigione, mentre gli altri 3 danno segni di miglioramento".