Si è spento Salvatore Garrone, bancario in quiescenza

Ragusa - Stamani è venuto a mancare il Rag. Salvatore Garrone, già dirigente bancario, molto conosciuto ed apprezzato per le sue doti umane e professionali. Da sempre impegnato in campo sociale, il ragionier Garrone avendo aderito a diverse associazioni, tra le quali ricordiamo il Lions. Lascia la moglie, signora Anna e i figli Stefania, Rossella e Francesco. Le persone che lo hanno conosciuto ed apprezzato, addolorati si stringono attorno alla famiglia in questo difficile momento.