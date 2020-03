Sono io l'orologio di 007

Omega Seamaster Diver 300M Co-Axial Master Chronometer 42mm. E' l'orologio da polso che indosserà l'Agente 007 nel prossimo film, No time to die. Jamen Bond indosserà un orologio con bracciale in maglia milanese con un richiamo all'uomo dei servizi segreti britannici sul fondello.

La cassa è in titanio, la valvola per la fuoriuscita dell'elio è manuale, il movimento è meccanico a carica automatica dalle caratteristiche tecniche molto raffinate: doppio bariletto e totalmente antimagnetico. Impermeabile fino a 30 atmosfere. Costa 8 mila 800 euro.