Giuliana De Sio: Dopo il Virus, sono uno straccio. FOTO

Roma - Il Coronavirus lo ha contratto in tournee teatrale a Cremona, il 14 marzo è finita allo Spallanzani di Roma, con una polmonite da Covid. Giuliana De Sio (Salerno, 1956) è pallida, visibilmente provata, è tornata a casa e scrive: “buongiorno da questo straccio di donna che però sta guarendo…”.

Subito dopo, un secondo scatto dove sorride e il commento: “Un sorriso, piccolo grande sforzo di volontà”. L’attrice si era lasciata andare allo sconforto, scrivendo sui social parole toccanti, vicino ad una immagine che la ritraeva felice al mare: “Questa felicità non c’è più. Sono stata in silenzio anche perché non avevo voce né parole per la mia narrazione dell’orrore. Nemmeno adesso ce l’ho spero che in un secondo tempo troverò le parole e l’energia per descrivere l’invivibile e l’impensabile che mi torturano da settimane. La solitudine feroce di questa situazione e il dolore fisico e mentale che ne derivano sono la prova più dura a cui io sia stata sottoposta in tutta la mia vita”. Ora è guarita. E' convalescente, a casa.