Imprenditori agricoli iblei regalano ortofrutta a centri solidali

Ragusa - In gruppo di imprenditori agricoli aderenti a Confagricoltura Ragusa e una OP di Vittoria, insieme ad altri primari titolari di aziende agricole ragusane hanno deciso di contribuire nel sostenere le famiglie iblee che, a seguito delle misure imposte dall’emergenza sanitaria del Coronavirus, si trovano a vivere momenti di disagio economico.

L'iniziativa si chiama "RialziamociInsieme" e prevede la raccolta settimanale di derrate alimentari provenienti dalle aziende della filiera agroalimentare iblea che conferiranno diverse cassette di prodotti ortofrutticoli in degli appositi centri di raccolta solidali situati a Scicli, Ispica, Santa Croce Camerina e Vittoria. Da lì le derrate di frutta e verdura saranno gestite autonomamente dai Comuni iblei (hanno aderito all’iniziativa tutti i 12 primi cittadini) attraverso i servizi sociali comunali, la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana.

I dettagli sono in fase di definizione e di rodaggio, così da poter iniziare ad essere pienamente operativi già nei prossimi giorni. Confagricoltura Ragusa invita tutti gli imprenditori agricoli che possono ad unirsi, in modo trasversale e generoso, a questa iniziativa benefica in un momento storico in cui bisogna essere comunità e remare tutti compatti nella stessa direzione.