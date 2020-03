Il nuovo Defender vola nel film di 007. VIDEO

Vola il nuovo Defender in No Time To Die, il nuovo film di 007. C'è già un trailer che mostra un inseguimento con stunt e acrobazie decisamente spettacolari, accompagnate dal popolare tema di James Bond: protagoniste diverse Land Rover Defender, affiancate da alcune moto da cross, che saltano tra colline, paludi e strade fangose, sbattono contro gli alberi, si riempiono di fango e ne passano letteralmente di ogni. Uno dei SUV finisce anche ribaltato e praticamente da rottamare, una scena che di solito nelle pubblicità ci viene risparmiata.

Le Defender dello spot e del film sono le prime uscite dalla linea di produzione, caratterizzate dalla vernice Nero Santorini ed equipaggiate con ruote da venti pollici. Le scene dello spot e del film sono state dirette dallo Stunt Coordinator Lee Morrison, in collaborazione con il supervisore degli effetti speciali e dei veicoli, il premio Oscar Chris Corbould. Al volante delle macchine, nelle sequenze più estreme, la pilota Jessica Hawkins, che arriva dalla Formula 3 W Series.