Vanno a fare la visita di lutto, partono da Vittoria per Ispica

Scicli - Anche la Polizia Stradale di Ragusa è attivamente impegnata nei servizi specifici, predisposti dalla Questura di Ragusa, per la prevenzione dei comportamenti contrari alle disposizioni volte al contenimento del diffondersi del Covid-19 (Coronavirus).

In tale ambito, nel pomeriggio del 25 marzo, una pattuglia della locale Sezione Polizia Stradale, in località Sampieri, frazione del Comune di Scicli, ha proceduto al controllo di un’autovettura AUDI A4, con a bordo 4 adulti e due minori (cittadini extracomunitari e regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale), noncuranti delle limitazioni imposte dalla emergenziale normativa sanitaria. Infatti, gli stessi, pur consapevoli delle note prescrizioni concernenti le limitazioni della circolazione delle persone fisiche, riferivano di essere in trasferta, da Vittoria (ove risiedono) a Ispica, per una visita di cortesia ad altra famiglia connazionale, recentemente colpita da un lutto.

Oltre alle violazioni del Codice della Strada (tutti gli occupanti del veicolo non utilizzavano i previsti sistemi di ritenuta) venivano contestate le sanzioni previste nei D.P.C.M. recentemente emessi per la contingente emergenza sanitaria.