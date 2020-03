Colombe artigianali di Scicli a domicilio

Scicli - La Pasqua che è alle porte quest’anno sarà per tutti diversa. Ti eri programmato una vacanza, una gita fuori porta o un barbecue con gli amici di sempre. Avevi pensato di raggiungere anche la Sicilia. Purtroppo non è stato possibile.

Ma c’è un modo che ti potrebbe permettere di viverla un po’ meglio. La Sicilia può venire da te! Hai letto bene. La Sicilia può arrivare direttamente a casa tua con i suoi sapori, i suoi profumi e un po’ del suo calore.

Davide, con il suo nuovo progetto Candore, ti dà la possibilità di ricevere direttamente a casa tua un’edizione limitata della sua Colomba Pasquale.

Niente a che vedere con le colombe che trovi nei supermercati. La Colomba Candore ha un cuore e un segreto che Davide oggi ha deciso di condividere. Si tratta della lievitazione naturale, lenta, duratura che dona alla colomba una magica sofficità che si scioglie in bocca. Farina, uova e burro tra loro si amalgamano fino a diventare un tutt’uno che solo lo scorrere del tempo e il clima mite siciliano, sanno dargli quella personalità unica, riconoscibile fra tante.

Raffinatezza e grazia si percepiscono subito, sin dal primo taglio. È un dolce che annuncia la fine dell’inverno e l’inizio della primavera e lo fa con 2 varianti: da un lato la freschezza dei limoni di Scicli e dall’altro l’eleganza del cioccolato di Modica con la crema di pistacchi.

Che tu viva a Modica o a Scicli, a Bolzano o a Roma, se vuoi farti arrivare il profumo e il sapore della Sicilia direttamente a casa tua, puoi farlo ordinando, comodamente dal divano, la Colomba Candore.

Ordinala attraverso il sito e tramite corriere specializzato la riceverai direttamente a domicilio.mNon devi far altro che cliccare qui e procedere con l’ordinazione. Fai attenzione però, perché la disponibilità è limitata. Purtroppo, a causa del covid-19, le materie prime utilizzate, essendo di alta qualità e non facilmente reperibili, non permetteranno a Davide di produrre oltre 150 pezzi. Hai tempo fino al 5 aprile per ricevere il tuo ordine entro Pasqua. Oltre alla Colomba puoi ordinare anche i Dorini, i biscotti di mandorle e pistacchi, disponibili nella versione Magnum e Premium, per riceverli con la stessa spedizione.

Si dice che Noè, dalla sua arca, inviò una Colomba per sapere in quali condizioni fosse la terra dopo il diluvio universale. La Colomba tornò con un ramoscello d’ulivo per comunicargli che tutto era finito, che si poteva lasciare l’arca e tornare a vivere come prima.