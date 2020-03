Cannoli caldi a casa tua: un&rsquoidea per addolcire questi giorni di isolamento

Scicli - C’è un solo modo per mangiare il Cannolo caldo n. 1 in Sicilia. Venire da Cannolia, ordinarlo, attendere circa 3 minuti e gustarlo. Il contrasto tra il caldo della cialda e la freschezza della farcitura rendono l’esperienza unica. Memorabile.

Per provare questa esperienza, però, devi attendere la fine della pandemia. Quando tutto tornerà nella norma potrai venire in negozio e far ballare le tue papille gustative. Oggi, solo per pochi fortunati, abbiamo pensato ad una soluzione che ti permette di poter gustare il Cannolo caldo n. 1 in Sicilia, direttamente a casa tua.

È evidente che con la consegna a domicilio non potrai mangiarlo caldo. Tuttavia gusterai una cialda unica, appena fritta in olio di girasole, così friabile che quando ti si scioglierà in bocca, sentirai danzare davvero le tue papille gustative. Non ci sono segreti. Solo materie prime ricercate, sia per la cialda che per le creme. Puoi scegliere per il momento ricotta vaccina, crema bianca al limone, cioccolato, pistacchio e nocciola.

L’esperienza Cannolia potrai provarla direttamente a casa tua, dove ti consegneremo le cialde vuote, preparate al momento, artigianali al 100%, e le creme che sceglierai in sacca a posh e sarai tu stesso a riempirli ogni volta che ne avrai voglia. Solo così potrai gustarli in tutta la loro originalità, fragranza e friabilità. È questo che rende unica l’esperienza di Cannolia. Niente a che vedere con la maggior parte dei cannoli che trovi in giro, preparati con cialda industriale così artefatta che neanche dopo un giorno in frigo si rammollisce.

Ordina i tuoi cannoli sul sito, e solo se risiedi a Scicli e Modica, utilizzando il codice promozionale covid19, potrai riceverli direttamente a casa senza alcuna spesa di consegna. Puoi inviarli come regalo a chi vuoi bene, a chi vuoi far sentire la tua presenza, o a chi vuoi regalare un sorriso in questo triste periodo, magari accompagnati da un biglietto che scriveremo per te.

Ordinali subito! Solo per pochi fortunati, perché faremo solo 20 consegne a domicilio. Hai tempo fino a giovedì per riceverli, a tua scelta, venerdì o sabato!