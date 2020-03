Ecco il kit per il monitoraggio a casa del Coronavirus

Roma - Un kit per il monitoraggio delle persone che sono in isolamento domiciliare. La Regione Lazio ne ha distribuito 500 campioni. Il kit ha anche un saturimetro e un termometro. I pazienti invieranno i dati ai medici di famiglia via mail. I test cosiddetti sierologici sono poco costosi e molto rapidi ma il livello di attendibilità varia, tipologia per tipologia di test, proprio perché ne circolano molti e non tutti quelli che girano hanno la stessa attendibilità.