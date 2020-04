Carlo Verdone: Conte se la sta cavando bene. Per me una sopresa

Roma - "Il Coronavirus? Un avviso di garanzia che il pianeta ci ha mandato, dopo le violenze che gli abbiamo riservato come peggio non si poteva".

Carlo Verdone è intervenuto in collegamento stasera sul Nove, ospite della trasmissione televisiva "Accordi &Disaccordi". "Non ho votato per Giuseppe Conte alle scorse elezioni, ma devo che non riuscivo a giudicarlo. Era un avvocato normalissimo, in ombra. Bene, oggi posso dire che non mi trovo d'accordo con Johnson, Trump, Macron, la Merkel. Conte mi rappresenta, sento che se la sta cavando bene, ha imparato la lezione e sa fare il Premier in questo momento così difficile per il Paese".