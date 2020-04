39 positivi nel ragusano

Ragusa - Sale a 39 il numero dei positivi al CoViD19 in provincia di Ragusa. Il nuovo caso positivo è relativo ad una persona proveniente dal nord Italia nei giorni scorsi. A seguito della dimissione di tre pazienti scendono a sette i ricoveri all'ospedale di Modica. Uno solo è in rianimazione e le sue condizioni sono stabili. Quattro dei sette ricoverati provengono da altre province, tre da Siracusa e uno da Caltanissetta. Ancora carente la dotazione di reagenti per il laboratorio, ma non si è finora fermato l'esame dei tamponi, privilegiando quelli provenienti dai PS e quelli dei pazienti sintomatici in isolamento e di coloro che, con certezza, hanno avuto contatto con positivi.

Una nuova dotazione per il laboratorio di analisi con i relativi reagenti per la ricerca del Coronavirus è in arrivo per questo Servizio grazie ad una donazione di una Azienda sciclitana che ha direttamente acquistato l'intera attrezzatura. Una nuova tenda di tipo industriale è stata donata all'ospedale di Vittoria e montata davanti al PS per accogliere più pazienti in attesa e sono state preparati i percorsi per le visite ginecologiche e il percorso parto protetto in caso di sospetto Covid. Sempre altissima l'attenzione in tutti gli ospedali, per evitare accessi impropri e garantire i percorsi dei pazienti nella massima sicurezza.

Provincia di Ragusa al 01/04/2020

39 positivi di cui:

4 guariti

2 deceduti

7 ricoverati (di cui 4 provenienti da fuori provincia: 3 Rosolini e 1 Gela)