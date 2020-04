41 positivi a Ragusa

Ragusa - Sono oggi 41 i positivi al CoViD19 in provincia di Ragusa. Altri 2 casi, di cui uno certamente connesso a precedente positivo, sono stati riscontrati dal laboratorio di analisi nella nottata. Uno di essi è ricoverato a Modica in Rianimazione, portando ad otto il numero dei casi; con un paziente ricoverato da alcuni giorni che si è aggravato per una ulteriore patologia non collegata al Covid 19.

Le indagini epidemiologiche sono in corso per conoscere tutti i contatti avuti dai soggetti positivi, grazie anche ai Sindaci e agli uomini della Polizia Municipale dei Comuni coinvolti.

Provincia di Ragusa al 02/04/2020

41 positivi

di cui:

4 guariti

2 deceduti

8 ricoverati (di cui 4 provenienti da fuori provincia: 3 Rosolini e 1 Gela)