Milano - Molti cercano notizie sulle sue condizioni di salute. Gino Strada, fondatore di Emergency, è apparso stasera in Tv, su La 7, ospite della trasmissione Piazza Pulita condotta da Corrado Formigli.

"Il lavoro dei medici? È un grande senso di responsabilità", ha detto Gino Strada. “I medici stanno facendo una cosa straordinaria. Non penso si tratti di eroismo, ma di un grande senso di responsabilità. Cosa che per la politica non dimostra”.