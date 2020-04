Ricoverato il Vescovo cappuccino di Caltagirone

Caltagirone - Il vescovo di Caltagirone, monsignore Calogero Peri, è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Gravina per sintomi influenzali persistenti. E' sottoposto a controlli e accertamenti più accurati. Il prelato è stato già sottoposto a tampone per l'identificazione di un eventuale contagio da cononavirus. Il ricovero è stato chiesto dallo stesso monsignor Peri per valutare in modo approfondito le sue condizioni di salute, dopo una prolungata sintomatologia influenzale.