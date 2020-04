Borrelli: Tutti a casa fino al 16 maggio

Roma - Le restrizioni dureranno con ogni probabilità fino al 16 maggio. Il capo della protezione civile Angelo Borrelli si sbilancia.

"Dovremo stare in casa per molte settimane. Questa situazione ci permette di respirare anche soprattutto per quelle che sono le strutture sanitarie, le terapie intensive, i ricoveri, anche il nostro personale sanitario e le strutture soprattutto si stanno alleggerendo di un carico di lavoro che ogni giorno era sempre più forte e comportava pesanti sacrifici e impegni straordinari per trovare nuovi posti di ricovero e cura. Si tratta di una situazione che ci permette di gestire l'emergenza con minore affanno e ovviamente questo perché sono stati posti in essere comportamenti che assolutamente devono permanere".

Prima del 16 maggio non potrà iniziare nessuna Fase Due.