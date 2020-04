Chiaramonte piange Suor Concetta Buscema

Chiaramonte Gulfi - E' scomparsa, all'età di 80 anni, suor Concetta Buscema, conosciuta come Suor Raimondina. La suora iblea ha vissuto come missionaria in Albania. Adolescente entrò nella Congregazione delle figlie di San Giuseppe di Ragusa, trasferendosi poi nella diocesi di Caserta e da qui in Albania dove ha vissuto dal 1997 sino alla morte.