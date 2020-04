Colomba Candore: sono i limoni che fanno la differenza

Scicli - Colombe Candore. "In questi giorni di preparazione, la manipolazione delle materie prime, ci fa sentire orgogliosi e fortunati allo stesso tempo -spiega l'azienda sciclitana produttrice del dolce-. Orgogliosi di essere nati in un’isola bella come la Sicilia che, per la sua posizione al centro del Mediterraneo, gode di un clima così favorevole che tutto ciò che vi cresce ha un sapore unico. Fortunati perché la maggior parte dei prodotti che caratterizzano le nostre Colombe nascono e crescono quasi spontaneamente vicino casa e quindi non facciamo nessuna fatica a reperirli. È il caso dei limoni che arricchiscono e personalizzano la Colomba Candore.

Sono limoni naturali, raccolti manualmente negli agrumeti di Scicli. Preferiamo questi, a quelli commercializzati dalla GDO, perché utilizzando principalmente la buccia, dobbiamo essere certi che non sia stata trattata con prodotti che ne potevano alterare il sapore, a discapito di una insana lucentezza.

L’uso di un limone sicuro ci permette di garantire non solo un sapore originale, difficile da ritrovare, ma soprattutto la certezza che si tratta di un frutto puro, privo di qualsiasi trattamento. E questo, per chi acquista la Colomba Candore e la regala a chi vive lontano dalla Sicilia, diventa un valore aggiunto insostituibile. I limoni vengono prima pelati, uno per uno, e poi la scorza cucinata con zucchero e il loro stesso succo. Poi il tutto viene frullato, fino ad ottenere un miscuglio profumatissimo che andrà ad arricchire l’impasto della Colomba Candore".

E' possibile ordinare la colomba dal sito, cliccando qui e riceverla a casa da un corriere specializzato e con le modalità previste dai vari DPCM #IoRestoaCasa consultabili a questo link e riportati nella galleria fotografica di questo articolo.