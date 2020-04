E' morto il re delle scarpe di lusso Sergio Rossi

Cesena - È morto Sergio Rossi, stilista e imprenditore delle calzature italiane. Il decano del distretto della scarpa, positivo al coronavirus, è morto all'ospedale Bufalini di Cesena dove era ricoverato: aveva 85 anni. Il brand "Sergio Rossi" è famoso in tutto il mondo per l'eccellenza dei suoi prodotti e per il design elegante che esalta la femminilità.

Sergio Rossi ereditò dal padre calzolaio non solo gli strumenti del mestiere, ma anche le tradizioni di un vero artigiano. Aprì il suo stabilimento a San Mauro Pascoli, in Romagna, nel 1951. Nei primi anni di attività si dedicava a realizzare durante l’inverno sandali che avrebbe poi venduto sulle spiagge di Rimini o alle boutique di Bologna. Uno di questi modelli, l’Opanca è stato tra i più popolari: si trattava di un sandalo semplice ma audace in cui la suola curvava gentilmente attorno al piede, in modo tale che esso diventata un tutt’uno con la parte superiore della scarpa. Due anni più tardi, nel 1968, venne prodotta la prima scarpa marchiata Sergio Rossi, che inaugurò la prima collezione ufficiale del brand. Secondo Vogue, durante gli anni ‘60, l’azienda “divenne ben presto sinonimo di qualità italiana e design classico femminile.

La società fu acquistata nel 1999 dal Gruppo Gucci, in seguito passate entrambe al gruppo francese Kering di François Pinault. Nel dicembre 2015 il marchio Sergio Rossi è tornato italiano, acquistato dal fondo Investindustrial di Andrea Bonomi.