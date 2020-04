Auto contro trattore a Donnalucata

Scicli - Incidente stradale oggi pomeriggio in via Archimede a Donnalucata, all’altezza del “Palo bianco”. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due mezzi: un grosso trattore e una Ford Focus, entrambi provenienti da Donnalucata. La peggio è toccata al conducente dell’auto, un giovane albanese che ha riportato ferite in varie parti del corpo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 arrivata da Marina di Ragusa. Il ferito è stato portato all’ospedale di Ragusa.

Le sue condizioni, da un primo esame, sembrano non destare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale di Scicli e i carabinieri della stazione di Donnalucata. In corso di accertamento l’esatta dinamica dell’incidente. Da una prima sommaria ricostruzione sembra che l’auto, dopo aver impattato sul mezzo agricolo, sia andata a sbattere contro un pozzetto dell’acqua. Ingenti i danni riportati dalla Focus.