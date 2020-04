E' morto il 70enne di Scicli colpito da Coronavirus

Modica - E' morto nella notte il 70enne di Scicli ricoverato ieri in Rianimazione all'ospedale Covid di Modica dopo essere stato colpito da Coronavirus. Era già affetto da broncopatia e da un enfisema.

Le condizioni dell'anziano, un piccolo imprenditore agricolo che vive in una zona rurale a un paio di chiloemtri dalla città, erano subito apparse disperate. L'uomo era stato colpito diversi anni fa dalla morte di un figlio, in un tragico incidente. Lascia la moglie e due figlie, che sono state poste in quarantena e sottoposte a tampone.

Intanto, è stato circoscritto il perimetro delle sue frequentazioni e avviata la sanificazione delle attività commerciali frequentate in queste settimane dall'anziano.

Si tratta del terzo morto per Coronavirus in provincia di Ragusa: prima di lui erano deceduti un anziano di Marina di Ragusa, e la 73enne di Modica.