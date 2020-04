Virus e malasanità, finisce a Report la morte di Calogero Rizzuto

Siracusa - Coronavirus e malasanità. La puntata di Report in onda lunedì 6 aprile alle 21,20 su Rai Tre si occuperà della morte del Sovrintendente siciliano Calogero Rizzuto.

Il deputato regionale ragusano ha presentato un esposto per le modalità con cui l'Asp di Siracusa ha gestito il caso e l'assessorato regionale alla Sanità ha dovuto inviare una task force nel capoluogo aretuseo. Rizzuto ha dovuto aspettare 9 giorni per un tampone ed è morto di Coronavirus dopo giorni di agonia all'ospedale Umberto I. Aveva 65 anni e ha lasciato la moglie e due figli. Già Sovrintendente di Ragusa, era in atto direttore del Parco archeologico di Siracusa. Avrebbe contratto il virus durante l'incontro con una delegazione coreana a Firenze.

Le domande di Report

Nei primi giorni di febbre a Rizzuto viene negato il tampone. Viene ricoverato in ospedale solo quando è già molto grave. Intanto si contagia la sua più stretta collaboratrice, che morirà due giorni dopo di lui. Si contagiano anche altri colleghi, alcuni vengono ricoverati, altri restano in isolamento a casa. Ma quali sono le misure di contenimento e prevenzione prese dalle istituzioni? E come funziona il sistema dei laboratori accreditati per analizzare i tamponi?