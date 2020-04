Portopalo di Capo Passero - "Allo stato non risulta convalidato alcun provvedimento di sfratto dall'Autorità Giudiziaria nei confronti della cantautrice Gerardina Trovato. Segnatamente il procedimento in oggetto risulta ancora in fase di trattazione con prossima udienza fissata per il 9 aprile 2020".

Così il legale di Gerardina Trovato, la cantautrice catanese al centro di una vicenda umana travagliata negli ultimi mesi.