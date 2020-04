Australiani: l'Ivermectin uccide il Coronavirus in 48 ore

Australia - Ci vorrà del tempo per verificarne l'efficacia sugli esseri umani. In laboratorio funziona, ed è un killer eccezionale. E' un farmaco antiparassitario conosciuto, il suo nome è Ivermectin. Alcuni ricercatori australiani lo stanno testando perchè hanno scoperto che ucciderebbe il Covid19 in 48 ore. Il farmaco oggetto degli studi dei ricercatori australiani della Monash University di Melbourne, in collaborazione con il Doherty Institute, è il farmaco che viene utilizzato per trattare altre malattie come dengue o zika.

La Ivermectina è un farmaco antiparassitario disponibile in tutto il mondo e riconosciuto dalla Fda, l'Agenzia del farmco americana. «Una singola dose potrebbe eliminare tutto l'Rna virale entro 48 ore - dicono i riceratori -. Entro le prime 24 ore si nota una riduzione davvero significativa».

Negli studi condotti dai ricercatori australiani sulle colture cellulari al Biomedicine Discovery Institute (BDI) della Monash University, come riporta The Canberra times, è stato scoperto che la 'Ivermectin riesce a eliminare la carica virale del coronavirus in 48 ore.

Dalla ricerca in laboratorio alla cura sulle persone, tuttavia, il passo non è breve: i ricercatori australiani ammettono che ci vorrà ancora del tempo per verificare l'efficacia del farmaco sulle persone, determinando quale sia la dose da somministrare efficace nell'uomo.

"Abbiamo scoperto che anche una singola dose potrebbe essenzialmente rimuovere tutto l'RNA virale (rimosso efficacemente tutto il materiale genetico del virus) in 48 ore e che anche nelle prime 24 ore si è verificata una riduzione davvero significativa", ha spiegato ieri il dottor Kylie Wagstaff del Monash Biomedicine Discovery Institute.

Questo farmaco è stato usato con successo nel trattamento di diversi virus, come dengue, HIV, influenza e Zika, anche se sarà ancora necessario attendere i test sull’uomo per certificare definitivamente la sua utilità contro il COVID-19.

Il prossimo passo è per gli scienziati determinare il corretto dosaggio umano, per assicurarsi che il livello usato in vitro sia sicuro per l'uomo.

"Nel periodi in cui stiamo vivendo una pandemia globale e non esiste un trattamento approvato, se avessimo un composto già disponibile in tutto il mondo, potrebbe essere un aiuto più tempestivo per le persone”, ha affermato il dott. Wagstaff. "Realisticamente ci vorrà un po' prima che un vaccino sia ampiamente disponibile". Prima che l'Ivermectin possa essere usato per combattere il coronavirus, sono necessari finanziamenti per portarlo a test preclinici e studi clinici, spiegano gli scienziati australiani.