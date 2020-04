La volpe bussa, vuole le coccole. Il suo verso è commovente. VIDEO

Stati Uniti - SavetheFox è un ricovero in Minnesota per volpi salvate da allevamenti per pelliccia ed esemplari cresciuti come animali domestici. Essendo tutte nate in cattività non possono essere liberate, quindi le volontarie se ne prendono cura durante tutto il giorno. In questo video pubblicato sull'account ufficiale dell'organizzazione una volpe cerca attenzioni da parte di un membro del gruppo grattando sulla porta. Uscita all'esterno, la volpe Finnegan, riceve le coccole tanto cercate e inizia a gannire in modo commovente.