Quanto sei bella Roma, quando sei deserta. FOTO

Roma - Immagini irripetibili. Roma deserta, irrimediabilmente. Il centro storico senza la presenza umana. Un drone è volato sulla Città Eterna, immortalando i monumenti dell'Urbe.

Le immagini, prese da un drone, di Alessandro Di Meo e Stefano Vitali. Il silenzio. La cosa che colpisce di più della Roma al tempo del Coronavirus è il silenzio. Le città deserte sono lo specchio della battaglia in corso; l’atmosfera è spettrale ed è impossibile abituarsi questo scenario surreale, che è già storia. In molti nei primi giorni di lockdown sono stati tentati di andare a vedere Roma deserta. Ma la realtà è che a girare per la città ci si sente soli; soli come Giordano Bruno a Campo de' Fiori, abituato da secoli ad essere circondato di vita, rumori, odori e oggi immobile in un silenzio irreale.

Se non fosse per le poche persone che ancora si incontrano in strada, ricordi lontani di un mondo che non c’è più, ci si sentirebbe sopraffatti da tanta grandezza. Oggi le stesse mura incutono timore. E i gabbiani sono i padroni delle vie del centro, affamati e rumorosi, gli unici ad "urlare" tra fontane, chiese e sanpietrini.