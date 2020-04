44 positivi nel ragusano

Ragusa - Sono oggi 44 i positivi al CoViD19 in provincia di Ragusa. 77 i tamponi analizzati fino alle ore 6.00 di oggi. Tutti hanno dato esito negativo. In mattinata è stato invece riscontrato positivo un giovane paziente giunto alle tende di pre-triage del Pronto Soccorso di Vittoria. Successivamente ricoverato a Modica. Sono già in corso, da parte del Dipartimento di Prevenzione e dell’Amministrazione del Comune di provenienza del paziente, le indagini per identificare i contatti dello stesso per procedere all’isolamento.

Si aggravano le condizioni di una anziana paziente pluri patologica, adesso trasferita in Rianimazione. È stato dimesso un paziente risultato negativo anche al secondo test. Infine, è risultato negativo al test un secondo paziente ricoverato, che resterà, tuttavia, in ospedale in attesa di un ulteriore tampone di conferma. Sono continuate le attività di campionamento nel territorio che registrano, finora, oltre 1.100 i tamponi eseguiti di cui oltre 200 a personale dell’ASP di Ragusa. Nella mattinata di oggi la Protezione Civile ha consegnato una notevole scorta di DPI - Dispositivi Protezione Individuale - e attrezzature sanitarie per la Rianimazione, prevedendo, nei prossimi giorni, l’estendersi della epidemia. Il manifestarsi della malattia, seppure per casi isolati, come è avvenuto in questi giorni, non rassicura anche perché potrebbero riaccendersi, improvvisamente, focolai epidemici anche nella nostra provincia.

Provincia di Ragusa al 04/04/2020: 44 positivi, di cui 5 guariti, 3 deceduti 7 ricoverati di cui 2 in Terapia Intensiva (di cui 4 provenienti da fuori provincia: 2 Rosolini e 1 Gela).