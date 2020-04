Incidente mortale sulla Vittoria-Scoglitti, muore bracciante 47enne

Vittoria - Un uomo di 47 anni, A.S., è morto questa mattina, intorno alle 6,30, in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 16, al km 3+500. La vittima era alla guida della sua Peugeot 208 che è finita fuori strada, rovinando su uno dei terreni limitrofi alla carreggiata, e ribaltandosi su se stessa. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

La vittima era nn bracciante agricolo di 47 anni di Vittoria, il sinistro lungo l'ex strada provinciale 16, la Scoglitti-Gaspanella. La sua auto forse per colpa del terreno reso viscido dalla pioggia è finita fuori strada, si è ribaltata in un terreno sottostante e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi la Polizia stradale del distaccamento di Vittoria e i Vigili del fuoco.