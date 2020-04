Costa Mediterranea senza destinazione fra Pozzallo e Malta

Pozzallo - "Apprendiamo che in queste ore la nave da crociera “Costa Mediterranea”, si trova al momento senza destinazione fra Pozzallo e Malta con circa 800 persone di equipaggio". A parlare è il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

"Il porto di Pozzallo ha soltanto una banchina commerciale che non può essere occupata per lungo tempo perché si bloccherebbe totalmente l’intera attività, purtuttavia nel caso fosse necessario avere un aiuto di qualsiasi natura manifestiamo la nostra completa disponibilità".

Rimanendo in rada è possibile garantire qualsiasi tipo di approvvigionamento ed inoltre nelle immediate vicinanze dell’area portuale di Pozzallo si trova un’elisuperficie che può garantire i collegamenti e può essere utilizzata per qualsiasi evenienza.

“Sono pienamente d’accordo con l’Ammiraglio Pettorino – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna - ora è il momento di far vincere la solidarietà e di far rientrare in Italia i marittimi italiani a bordo delle navi da crociera Costa”.

“Pozzallo è una delle città con maggiore vocazione marittima – conclude il primo cittadino di Pozzallo – ed i suoi abitanti sono e saranno sempre vicini a chi lavora in mare”.