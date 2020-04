Anziano di Vittoria impazzisce, denunciato

Vittoria - Nella tarda mattinata di ieri, gli Agenti del Commissariato di Vittoria, a seguito della richiesta di un parente seriamente preoccupato giacché non aveva notizie del cugino da più di una settimana, sono intervenuti in una abitazione privata. Giunti sul posto gli operatori venivano avvicinati dal richiedente, il quale riferiva di essersi recato presso l’abitazione dell’anziano cugino per accertarsi delle sue condizioni di salute, senza che quest’ultimo gli aprisse la porta, verosimilmente per pregressi dissapori familiari.

Non avendo avuto risposta e temendo per le condizioni dell’uomo gli Agenti, dopo aver provato invano a suonare al campanello riuscivano a far ingresso nell’abitazione, adottando ogni necessaria precauzione. Appena entrati, scorgevano l’uomo in cucina, in evidente stato di agitazione, che brandendo un coltello da cucina di grosse dimensioni, minacciava gli operatori intimandogli di uscire dal proprio appartamento. I poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo e a calmarlo, accompagnandolo, subito dopo, presso gli Uffici del Commissariato, dove è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per violenza o minaccia a pubblico ufficiale aggravata dall’uso delle armi.