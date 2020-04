Sei l'amante di mio marito? Ti faccio vedere io!

Noto - Si è fatta giustizia da sola, andando a picchiare la presunta amante del marito. E' accaduto a Noto dove una donna di 28 anni, è stata denunciata dalla polizia, in stato di libertà per i reati di percosse e violenza privata. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, la moglie tradita, aveva già diffidato a parole quella che riteneva fosse l'amante del suo uomo. Poi dalle parole è passata ai fatti, aggredendo la rivale in amore. Un'azione che le è costata una denuncia penale.