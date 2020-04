Un 94enne di Scicli ricoverato, una anziana sciclitana in isolamento

Scicli - Due nuovi casi di Coronavirus a Scicli nel volgere delle ultime ore. A essere colpiti un uomno e una donna, entrambi anziani. E' ricoverato a Modica un 94enne sintomatico sciclitano. L'uomo è nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Covid. Si trova invece ricoverata in isolamento una donna della terza età, che ha accusato seri scompensi cardiaci. La donna è arrivata in un reparto del Maggiore e qui i medici l'hanno sottoposta a esami clinici che hanno dato esiti incerti.

Insospettiti possa trattarsi di un caso di Coronavirus, l'hanno posta in isolamento in attesa di tampone, i cui esiti non potranno aversi prima di tre giorni. I dati dei positivi in provincia di Ragusa sono destinati a non crescere fino a quando non sarà possibile processare nuovi tamponi grazie all'arrivo dei reagenti, attualmente terminati. Il 94enne è padre della signora che era stata ricoverata due settimane fa e poi dimessa.