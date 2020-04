Dopo l'incubo Morandi, crolla un ponte in Toscana. Coinvolto un furgone. VD

Massa Carrara - Crollo ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, dove un ponte è crollato sulla strada provinciale 70. Il ponte si trova in località Albiano e collega la Sp70 con a Sp62. Nel crollo, secondo le prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco che stanno operando con due squadre, sarebbe rimasto coinvolto un furgone. Il conducente sarebbe riuscito a mettersi in salvo.

Il crollo intorno alle 10.30. Ha ceduto, piegandosi su se stesso il ponte di Albiano Magra, che collega il paese, in provincia di Massa Carrara, e Santo Stefano Magra, in provincia della Spezia. Un boato, avvertito da molti abitanti della zona, ha fatto scattare l’allarme. L’infrastruttura si è spezzata in diversi tronconi e, secondo le prime immagini, ci sarebbe un veicolo coinvolto: un furgoncino della Tim, ma il conducente sarebbe riuscito ad uscire dal veicolo. Dalle prime voci pare che sia stato avvertito un forte odore di gas nelle vicinanze. Una nuvola di polvere ha invaso la valle del fiume Magra, sopra cui passava il ponte, che lo scorso anno aveva destato preoccupazione per una crepa. LE FOTO NELLA GALLERY.